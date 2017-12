Brasil afora

Jader Almeida está a mil. O designer abre, amanhã, sua mostra anual Boas Novas, em parceria com a SOLLOS, em galpão de 3000 m nas Nações Unidas. “Criei cadeiras de jantar com e sem braços, cadeira para home office e poltrona lounge”, conta o moço, que presa pela atemporalidade em suas peças.

Já em abril, leva suas criações para Milão, na exposição Good News from Brasil, que acontece nos dias 12 a 17, no bairro de Brera. E em maio estará em Nova York para participar do ICFF.