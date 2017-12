Balzac Fashion

Giovanni Frasson, que oficialmente se chama João Vicente Frasson, terá este e outros segredos revelados nas páginas do livro Giovanni Frasson: Dez mil novecentos e cinquenta dias de moda. A obra é uma seleção de imagens e depoimentos de colegas que trabalharam com o diretor criativo nesses 30 anos de atuação na moda – 27 deles vividos na Vogue. O lançamento acontece dia 29 de março. A publicação conta com incentivo da Lei Rouanet e apoio da Renner. “O Ministério da Cultura enxergou o projeto como uma forma de mostrar a evolução da moda e das fotos no País.” Na época em que começou a carreira, como modelo – outro relato que estará no livro –, não existia Photoshop. “Tínhamos que aproveitar a luz e não deixar nada fora do lugar, não tinha outra chance.” Das inúmeras capas que dirigiu, Giovanni lembra com carinho da última: Gisele Bündchen com Choupette – a gatinha de estimação de Karl Lagerfeld.

