Diplomata cria think tank para política e comércio exterior

Um think tank de peso, voltado para debates sobre política mundial e comércio exterior – o primeiro do gênero em SP –, com convidados daqui e de fora, para palestras de primeira linha: essa é a missão do instituto que o embaixador Rubens Barbosa põe para funcionar a partir de março e para o qual vem convidando especialistas de várias áreas.

O Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, Irice, “promoverá também encontros e intercâmbios virtuais”, antecipa Barbosa, que presidirá o conselho diretor da instituição. “É entidade privada, sem fins lucrativos”, avisa.

E sua agenda incluirá “desde políticas públicas de interesse do empresariado a temas como política externa, defesa, inovação, meio ambiente, energia e ameaças globais”.