Wesley Safadão pode até ser o rei dos camarotes do carnaval da Bahia – ele é atração dos principais espaços vips do circuito Barra-Ondina. Mas na rua já é dado como certo o título de música do carnaval para Metralhadora – hit da banda Vingadora.

Detalhe: a canção não é um axé, mas uma arrochadeira, mistura de arrocha com pagode baiano.