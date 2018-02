Cazé Pecini apresenta a roda de conversa Mobilidade e Mudanças Climáticas, que fará parte do ato de Mobilização Mundial pelo Clima, que acontece em 1.500 cidades ao redor do mundo. Domingo, no Mirante 9 de Julho.

Gal Costa faz show amanhã no Tom Brasil.

Andrea Matarazzo comemora seu aniversário no Circolo Italiano. Segunda-feira.

Correção: o livro de Silvana Ochialini será lançado no dia 25, e não no dia 19 como publicou a coluna.

Interinos: Gabriel Manzano, Marilia N eustein, Marina Gama Cubas e Sofia Patsch.