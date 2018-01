Carrefour arrumou uma maneira de celebrar seus 40 anos no Brasil. Juntou a Orquestra Allegro, Pepeu Gomes, Luiza Possi, Anitta, Jota Quest e outros nomes da música brasileira para uma festa, gratuita, no Parque Cândido Portinari – ao lado do Parque Villa-Lobos.

No dia 27, a partir de 16 hs.