VIVA O SIMPLES

Com a bagagem de 11 anos no Gardênia, Kike Moraes e o chef catalão Raul Florenza resolveram abrir um restaurante com o conceito de “gastrossimplicidade”. Ou seja: “Em vez de tentar inventar a roda e surfar na onda da alta gastronomia, decidimos trabalhar com uma proposta simples com o máximo de qualidade possível. Porque fazer o simples é difícil”. Daí nasceu o Bona, em Pinheiros. Entre os destaques da casa está o frango orgânico de TV e o hortifruti – vindos da fazenda da família, em Itu. A cada 15 dias, o espaço se transforma, à noite, em um “gastrobar”. Com músicas que incluem o repertório da banda de Kike, que toca jazz e folk.

