Ary Oswaldo Mattos Filho comanda lançamento duplo do primeiro volume de seu livro Direito dos Valores Mobiliários. Amanhã, na FGV Direito e quinta, no Mattos Filho Advogados. Toda a renda será revertida para a associação Endowment FGV Direito.

Elisa Stecca e Paula Ferber lançam parceria, hoje, no Shopping Iguatemi.

A Galeria Pintura Brasileira promove um leilão de arte e de vinhos raros. Hoje.

Roberto Kalil recebe amanhã, na Câmara municipal, a Medalha Anchieta e o Diploma de Gratidão da Cidade de São Paulo. Por indicação de Rubens Wagner Calvo.

Acontece quinta o lançamento da revista China Hoje. No Instituto Tomie Ohtake.

A Vacheron Constantin celebra amanhã seus 260 anos. No Cidade Jardim.

O livro Pablo Escobar: meu pai, de Juan Pablo Escobar, será lançado amanhã, com debate, no Itaú cultural.

Ariane Mnouchkine e a Juliana Carneiro da Cunha, as damas do Théâtre du Soleil, estavam em São Paulo domingo só para assistir a Renata Sorrah na peça Krum. Vieram do Rio – e para lá voltaram – de ônibus.