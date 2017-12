Só falta confiança

Eva Green se sente realmente viva quando viaja para lugares exóticos. A atriz francesa, que é o novo rosto da L’Oreal Professionnel, também disse à coluna que se inspira em Helena Bonham Carter. “Porque ela é realmente louca de um jeito positivo”. Na conversa, falou de seus próximos trabalhos e de um de seus sonhos de consumo: ser 100% confiante…

O que mudou da Eva Green do filme The Dreamers para a Eva de hoje?

Não acho que eu tenha mudado tanto assim. Sempre fui muito reservada e continuo sendo. Venho me provando em entrevistas – e pelo fato de trabalhar nesta área louca sou mais extrovertida que antes… – mas acho que ainda não sou tão autoconfiante como eu gostaria de ser. Este é o meu objetivo no momento.

Ser 100% confiante?

É o meu grande sonho, conseguir ser 100% confiante.

Quando você não está trabalhando, de que modo prefere passar o tempo?

Encontro a paz quando estou andando na natureza ou quando vou para bem longe. Fui para o Sri Lanka no ano passado, e depois para a África do Sul. Quando estou viajando para lugares diferentes é o momento em que penso: “Oh meu Deus, estou viva, tenho tanta sorte por estar viva”. É disto que eu mais gosto.

Você já esteve no Brasil?

Não, e adoraria muito conhecer o país. Gosto demais de música brasileira e sei que as mulheres brasileiras são muito bonitas, estão sempre em boa forma e cuidam muito bem de si próprias.

Falando de beleza, como você se cuida?

Quando estou trabalhando tenho que usar muita maquiagem, mas na vida real sou muito simples. Bebo muita água, me exercito, hidrato a minha pele o máximo possível e não uso muita maquiagem.

Qual é o segredo para se manter bela ao longo dos anos?

Meu Deus! Bem que eu gostaria de saber o segredo, mas acho que a condição para ser feliz é se você é amada e se está amando. É o que eu acho mais importante.

Alguma atriz serve, para você, como inspiração?

Adoro a Helena Bonham Carter, porque ela é realmente louca de um jeito positivo, Tem orgulho de ser quem ela é. Não é como as outras, ela é original, única.

Quais os próximos trabalhos?

No momento estou gravando o filme Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children, de Tim Burton. E também vou voltar para mais uma temporada de Penny Dreadful. Depois, só Deus sabe. /SOFIA PATSCH