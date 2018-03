Eduardo Cunha está empenhado em acabar com o exame da OAB desde que foi destituído, em 2011, da relatoria do novo Código de Processo Civil – sua nomeação enfrentou forte resistência da Ordem. Para tanto, o presidente da Câmara enfiou, na MP do BNDES, duas emendas para extinguir a prova.

Os penduricalhos só foram excluídos graças a cerco montado por grupo de deputados advogados, liderado por Arnaldo Faria de Sá, do PTB.