O paraíso é logo ali

Há quatro anos, a intenção de Jordana Gheler era apenas passar férias em St. Barths, mas ela acabou mudando de mala e cuia para a ilha caribenha. E, hoje, a empresária paulistana comanda, com o estímulo do governo local, o Conexão St. Barth – um site que reúne dicas, especialmente para brasileiros, com o que há de melhor por lá. “Indicamos hotéis, restaurantes e passeios”, diz ela. Agora, ela vai além. No fim de maio, coloca no ar o Conexão Anguilla. E, no segundo semestre, tira do papel a expansão da plataforma, com o Conexão Destinos– um guia com mais 30 destinos de luxo pelo mundo, entre eles Panarea, na Itália, e Comporta, em Portugal. “São lugares que amamos e conhecemos com profundidade. Queremos criar as melhores experiências.”

