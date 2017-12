José Mariano Beltrame acaba de ser eleito – bem como o Museu da Maré – personalidade do ano de 2014 do Instituto de Arquitetos do Rio.

A ideia é homenagear a articulação entre política de segurança e urbanização de favelas.

Prêmio 2

A T4F ganhou, pela quinta vez, o prêmio Top Independent Promoter. Concedido pela Billboard Touring Awards 2014.