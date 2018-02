A apenas duas semanas do primeiro turno das eleições, Dilma tenta, pela segunda vez em menos de um mês, anunciar medidas que possam melhorar a interlocução com o setor empresarial.

Guido Mantega se reúne com dirigentes de federações e empresários, sexta, em São Paulo, para tanto. Fala-se em desonerações para exportação e, talvez, a famigerada mudança do PIS-Cofins.

Reta final 2

A extensão do Reintegra para os setores manufatureiros – reduzindo a alíquota de IR de 34% para 25% sobre os lucros das multinacionais brasileiras no exterior – foi anunciada há dez dias com este objetivo.

Isso agradou a classe? Pelo que se apurou, Mantega simplesmente corrigiu um erro que havia cometido no passado. Nada muito entusiasmante.