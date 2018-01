As previsões para 2014

Copa do Mundo, eleições, reeleições, julgamento do mensalão mineiro, catástrofes naturais, o povo novamente nas ruas. Perguntamos a três especialistas o que esperar de 2014. Veja o que eles apontam e prepare-se para muita emoção!

TERUO YAMADA – TARÓLOGO:

As manifestações ganharão as ruas mais uma vez?

Com certeza, e serão ainda mais fortes, atingindo um número maior de pessoas. Teremos o mesmo volume do impeachment do Collor.

Mais políticos serão presos?

Mais falcatruas serão descobertas e alguns políticos pagarão o pato desta vez. Muita m… virá à tona em 2014.

Haverá mais escândalos políticos este ano?

Estamos vivendo uma era de limpeza, muitas coisas em 2014 serão descobertas, coisas verdadeiramente “escandalosas”.

O que acontecerá com o julgamento do mensalão mineiro?

A coisa será difícil, vão tentar enrolar, mas, como teremos esse processo de limpeza, a questão será resolvida com justiça.

Dilma será reeleita?

De jeito nenhum, a situação tomará uma dimensão tão grande de frustração, que o povo começará a acordar.

Em São Paulo, quem leva: Alckmin ou Alexandre Padilha?

Alckmin.

Haverá desastres naturais?

A Terra responderá ao homem por aquilo que ele negligenciou, teremos vulcões adormecidos gritando. Haverá um grande terremoto na Ásia e muita inundação, muita água levando o que vê pela frente.

Eike Batista voltará à lista de bilionários da Forbes?

Não digo que voltará à lista, mas esse senhor tem mesmo o poder de renascer.

O Brasil ganhará a Copa?

O brasileiro costuma cantar vitória antes da hora (é pretensioso), e a pretensão é a maior inimiga da vitória.

Uma mensagem para 2014.

A dica é: se você quer mudar,se quer mudar sua vida, mude em 2014. O Universo reconhece quem tem desejo de mudanças. Que 2014 seja (e já é) um ano de colheita para aqueles que desejam amor e alegria.

HELENA GERENSTADT – NUMERÓLOGA

As manifestações ganharão as ruas mais uma vez?

Em maio (mês 5, vibração de mudanças e excessos), com a proximidade da Copa, haverá manifestações populares, com os jovens ainda mais violentos, prejudicando a imagem do Brasil diante do mundo.

Mais políticos serão presos?

Haverá mais julgamentos para processos já em andamento.

Haverá mais escândalos políticos este ano?

Em março (3), com uma pessoa de cargo elevado na administração pública; outro entre maio (5) e junho (6), relacionado ao mundo político e financeiro.

O que acontecerá com o julgamento do mensalão mineiro?

Entre os meses de março (3) e agosto (8), o julgamento se desenvolverá de forma burocrática, com muitos recursos e sem decisões. Somente em 2015 haverá as devidas condenações.

Dilma será reeleita?

Ela passará por um período delicado com relação à saúde, assim como com pessoas do seu entorno. Em junho (6), viajará pelo Brasil e isso será favorável para que seja reeleita.

Em São Paulo, quem leva: Alckmin ou Alexandre Padilha?

Alckmin tem todas as possibilidades. Possivelmente veremos o nome de Padilha envolvido em alguma situação delicada.

Haverá desastres naturais?

Veremos mudanças climáticas radicais e mais violentas.

Eike Batista voltará à lista de bilionários da Forbes?

Não em 2014.

O Brasil ganhará a Copa?

Haverá uma queda de confiança na equipe, que levará o Brasil a perder a Copa.

Uma mensagem para 2014.

A palavra-chave do ano 7 é a busca da Sabedoria. Neste ano não há lugar para a frivolidade, mas para a reflexão. Busque a renovação na espiritualidade, para que a chama da fé se mantenha acesa. Feliz Ano Novo!

LUIZ CARLOS NOGUEIRA – ASTRÓLOGO

As manifestações ganharão as ruas mais uma vez?

Sim, uma crescente conscientização popular sobre os abusos e a corrupção dos governantes impulsionará algumas manifestações durante o ano.

Mais políticos serão presos?

Sim, se a sociedade participar mais ativamente dos eventos políticos.

Haverá mais escândalos políticos este ano?

Com certeza. Muitos escândalos políticos virão à tona, principalmente porque estamos em um ano eleitoral.

O que ocorrerá no julgamento do mensalão mineiro?

Não devemos ter esperanças de resultados efetivos. O arcaico Código Penal inviabilizará um resultado honesto e com justiça.

Dilma será reeleita?

Sim, vários aspectos astrológicos indicam a reeleição.

Em SP, quem leva: Alckmin ou Alexandre Padilha?

Alexandre Padilha terá, astrologicamente, forte projeção, podendo ganhar as eleições. Alckmin encontrará sua base política fragilizada por divisões internas e enfrentará difamações, que dificultarão sua reeleição.

Haverá desastres naturais?

Sim, e o mês mais crítico será janeiro.

Eike Batista voltará à lista de bilionários da Forbes?

Nem em 2014 nem nos próximos anos.

O Brasil ganhará a Copa?

O Brasil terá grande atuação, mas não vencerá.

Uma mensagem para 2014.

As sociedades são constituídas por indivíduos, portanto, a única maneira de se ter um mundo melhor é olharmos para nós mesmos e buscarmos compartilhar o que temos de mais precioso: amor, compaixão e gratidão. Feliz 2014!