40 são os novos 20

Os festeiros Viviana Sobral e Diogo Ribeiro se juntaram para lançar o selo Ponte Aérea, festa itinerante com foco nos quarentões.

“A cidade está repleta de eventos voltados para a turma mais jovem, com som, bebidas e serviços padronizados para eles. Nossa proposta é oferecer tudo isso para o público entre 35 e 40 anos”, explica Vivi.

Do que esse público gosta? “De um playlist que mescla hits do começo do ano 2000, com sucessos atuais, drinques elaborados, como Negroni, e boa comida.” Fechamos parceria com a Tostex e com uma marca de petit gateau. E, claro, um serviço sem perrengue”, explica a moça, que fará as vezes de DJ na primeira edição da festa, marcada para o dia 3.