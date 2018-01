A estreia da terceira ópera da temporada lírica do Teatro Municipal no ano provocou enorme frisson no público, na noite de terça-feira. A mezzo-soprano espanhola Angeles Blancas Gulina parece completamente nua em cena de Jupyra.

Além de brilhar na pele da índia enganada da obra de Antonio Francisco Braga, a moça também levou a audiência ao delírio como a Santuza da Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni.