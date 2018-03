38% dos eleitores querem ‘gestores’, revela pesquisa encomendada pelo VPR

Pesquisa encomendada pelo Vem Pra Rua ao Instituto QualiBest revela que 24% dos eleitores buscarão em 2018 nomes com “ideias inovadoras” – e 38% preferem o perfil de “gestores”.

Sobre partidos? O PT é visto como “o mais corrupto” por 87%, seguido de PMDB com 78%… e PSDB com 74%. O QualiBest consultou, via online, 906 eleitores de classes A, B e C em todo o País.

68% dizem que iriam à

rua contra a corrupção

Na mesma pesquisa, 68% garantem que “iriam para a rua” contra a corrupção e 43% iriam contra a reforma da Previdência. Do total, 67% dizem que se informam sobre a corrida presidencial de 2018 pelas redes sociais.

