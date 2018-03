Estreia feliz

O músico Juliano Gauche não para de comemorar. Motivos? Lançou, semana passada, seu primeiro disco solo, que leva seu nome, disponibilizando o produto pela internet para download gratuito. Além disso, fará show de lançamento do álbum dia 6, no Sesc Belenzinho. Para o repertório foram selecionadas só músicas autorais, acompanhadas da banda Solana. Influências? Basicamente nomes da contracultura e os xodós de sempre, como Raul Seixas, Beatles e, claro, o “rei” Roberto Carlos. Em tempo: o disco do capixaba foi produzido pelos reconhecidos Tatá Aeroplano e Júnior Boca.

