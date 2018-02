A empresa The Horse Races está tentando captar US$ 3 milhões na Bolsa de NY usando, entre outras, contrato que teria fechado com o Jockey Club paulistano.

Essa informação circula entre sócios que não foram avisados pela diretoria.

Transparência 2

Embora desconhecida no mercado, a empresa faz projeção: venderia US$ 31 milhões em apostas ainda este ano e US$ 111 milhões em 2014. Chegando a 2016 com faturamento de US$ 300 milhões. Seu lucro? Cerca de 10%.