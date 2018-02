Dada a largada

Márcio França, presidente do PSB paulista, deve voltar ao governo Alckmin na reforma do secretariado – para reassumir o Turismo. Ele deixou a pasta em 2012, quando seu partido anunciou apoio a Haddad.

O PR quer esperar a dança das cadeiras no governo Dilma para bater o martelo sobre o cargo que ocupará em SP. Já o PSC, que apoiou Chalita em 2012, recebeu garantia de ser alocado em importante órgão do governo.

Largada 2

E Alckmin fará dois grandes eventos na próxima semana. Na segunda, reúne empresários e líderes sindicais no Bandeirantes para lançar o Conselho Paulista de Incentivo à Competitividade.

Na quinta, promove encontro com 645 prefeitos paulistas no Memorial da América Latina. Seu staff preparou cartilhas com dicas e orientações de como administrar uma cidade.