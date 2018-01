Cara da Semana

Jack Vartanian comemora o sucesso de sua coleção de carnaval. “Foi muito bem”, diz. O joalheiro, que convive com pedras preciosas desde sempre, ressalta que criou a série Cometa Carnaval especialmente para a folia e que tem mais ideias temáticas para o ano. “O Rio de Janeiro está em pauta”, avisa. Sua profissão vem de família, todos do ramo. “Desde garoto, viajava com meus pais e tratava direto com os fornecedores, de Minas Gerais à Tailândia”, comenta. Foi em 1999 que começou a transformar gemas em joias, criando sua marca. Hoje, o irmão de Ara (também designer renomado) tem lojas pelo Brasil e também em NY.

