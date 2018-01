O longa A Baleia, de Esmir Filho, foi premiado com programa na casa artística Moulin D’andé. O diretor passará dois meses na residência.

Nilza Salvoni, Eloisa Pêra e Marcia Cruz recebem, durante a semana que vem, para lançamento de coleção. No Itaim.

Para aqueles que preferem fugir da folia do carnaval, o museu de Inhotim preparou uma série de ações em torno da obra de Hélio Oiticica.

O Buffet Fasano comemora 10 anos de Sapucaí. Sob comando de Andrea Fasano e Patricia Filardi, servirá 750 convidados por noite, com menu italiano e mediterrâneo. No Espaço Devassa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Correção: os números da nota How much?, publicada ontem, são de pesquisa do banco Rendimento.

Interinos: Daniel Japiassu, Marilia Neustein, Mirella D’Elia eThais Arbex.