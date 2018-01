In the jungle

O governo se prepara para mais uma árdua batalha do Código Florestal. A pelo menos um interlocutor, Dilma garantiu que fará “o que for preciso” para manter a MP “do jeito que está” – apesar das três ações da Procuradoria Geral da República no Supremo.

O PV pressiona o STF (mais precisamente, os relatores Gilmar Mendes, Luiz Fux e Rosa Weber) para que julgue procedentes as ações da PGR.

Ronaldo Caiado, por sua vez, trabalha nos bastidores para resgatar o texto aprovado pelos parlamentares no fim do ano passado. “A presidente não respeitou o acordo que fizemos com a liderança do governo. É preciso renegociar”, disse o senador à coluna.

E Luis Henrique, relator do Código Florestal, está fora de combate até depois do carnaval – por ordem médica.