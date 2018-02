Edmar Bacha lança livro, dia 3, na Cultura do Conjunto Nacional.

Rafael Lupo Medina, consultor da Cartier, faz palestra hoje no Escritório de Arte, de Beatriz Yunes e Carla Guarita.

E a pesquisadora Joanne Garde-Hansen também fala hoje. No Espaço Votorantim.

Ana Tinelli recebe para coquetel. Amanhã, no Lounge One do JK Iguatemi.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É hoje a cerimônia de premiação do Marketing Best 2012. No HSBC Brasil.

Raquel Silveira lança a revista Mostra Black Ambientes e abre mostra. Na Began–Maison Baccarat.

Sofia Carvalhosa faz pré-estreia de seu curta Conexão Gonzaga. Hoje, na Feira Moderna.

DOC Galeria abriu bazar dedicado a fotografia.

Antonio Bernardo inaugura mostra de diamantes e pedras especiais. Hoje, nos Jardins.

Mario Luiz Sarrubbo será reeleito presidente do Colégio de Diretores de Escolas dos Ministérios Públicos. Hoje, no Rio.

Tecnovotação, amanhã, na Amcham. Sócios e parlamentares elegerão mudanças quanto a ICMS, regime de PPPs e CLT – com vistas a uma agenda para 2013. Tudo via painel eletrônico.