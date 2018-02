Ronaldo gravou com Zeca Camargo no Rodeio dos Jardins, sexta. É o Medida Certa?

Em prol da Amigoh, Martha Medeiros, Maythe Birman, Claudia Cinel, entre outras, organizam lançamento de joias de Ana Cláudia Rocha e Ana Appolinário. Amanhã, no Morumbi.

A Prada arma festa na loja do Shopping JK. Hoje.

André Singer lança o livro Os Sentidos do Lulismo. Hoje, na FFLCH-USP.

A pré-estreia do filme Boca acontece hoje, no Cine Livraria Cultura da Paulista.

Rosana e Marcelo Cunha armam evento gastronômico e leilão para arrecadar fundos para a Fundação Oftalmológica Dr. Rubem Cunha. Quinta, no Rubaiyat Faria Lima.

O Conjunto Nacional e a Sala São Paulo apagarão os relógios por um minuto, às 20h de hoje. Ação do Tucca para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de olho infantil.