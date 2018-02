Wagner Bittencourt, ministro da Aviação Civil, tem um dos mais espinhosos cargos da República. Mas não reclama. “Conseguimos, em um ano, licitar aeroportos, o que é um grande avanço”, observou à coluna, depois de participar, anteontem, de seminário de João Doriaem SP – onde teve 20 minutos para explicar 61 slides.

Aviação executiva? “Estamos estudando alternativas.” Aeroporto privado para este fim? “Hoje, se fizéssemos uma concessão desse tipo, o aeroporto não poderia cobrar tarifas. Está na lei.”

Novos slots em Congonhas? “Para tanto, a Anac está revendo o regime de competência e deve sair com uma solução.”

Novas concessões de lojas nos aeroportos? “Também estamos estudando.”

As concessões de Guarulhos, Viracopos e Brasília foram assinadas. Quando virão as outras? “Diferentemente do que todos estão dizendo, não temos prazo.”

Bittencourt ainda terá muuuuito trabalho pela frente.