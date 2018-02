Luiz Mattar, presidente da Tivit, nega que a empresa esteja sendo negociada com a Atento.

A inauguração da mostra BESphoto 2012 tem coquetel promovido pelo Espirito Santo Investment Bank. Dia 14, na Estação Pinacoteca.

Rita Ficher Rohr inaugura exposição de Frank Stella. Dia 12, durante a Art Basel.

A exposição A Secret Cinema, de Eugenio Zanetti, tem vernissage hoje. No MuBE.

A exposição Do Retrato Interior ao Exterior do Retrato, com coleção de José Esteve e Aracy Esteve Gomes, começa sábado. Na Pinacoteca.

Neymar publicou foto com Alexandre Pato no Instagram momentos antes do jogo de domingo. Os dois fazem careta e… o V da vitória. Ou será que anteviram os dois gols mexicanos?