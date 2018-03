“Pete-emedebe”

Lula não vai dizer uma só palavra contra Gabriel Chalita durante a disputa pela prefeitura de São Paulo. Pelo menos foi o que garantiu o ex-presidente a Michel Temer na semana passada, segundo revelou o vice-presidente de Dilma ontem, à coluna, durante o Fórum de Comandatuba, organizado por João Doria. “E eu vi Lula repetir o que me disse ao próprio Chalita, na sessão especial de cinema em Brasília montada por Dilma” contou Temer.



Este é mais um sinal claro de que Fernando Haddad e Chalita se apoiarão mutuamente caso haja segundo turno na eleição paulistana, definida por Temer, como a do “bilhão contra o milhão”. Por que essa expressão? Responde Temer: o candidato do PMDB não tem apoio da União ou do governo estadual.



