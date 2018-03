Mamãe Dilma

Dia das Mães se aproximando, Dilma preparou um presente para as mais pobres. Segundo bem informada fonte governamental, quem recebe Bolsa Família e tem filhos pequenos, de até cinco anos, terá aumento do benefício mensal mais expansão do auxílio creche. E as mães que não recebem a bolsa poderão se cadastrar para tanto. O auxilio, para quem tem muitos filhos nesta faixa etária, pode chegar a mais de um salário mínimo.

A decisão está programada para ser anunciada dia 13.