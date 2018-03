O chef Koichi Mori, natural de Sendai– uma das províncias japonesas destruídas pelo terremoto do ano passado –, prepara, hoje, um soba no Blue Tree da Faria Lima. Em agradecimento à ajuda brasileira na reconstrução.

Deu no The New York Times, sábado. Bernardo Paz e complexo museológico em Brumadinho.

E a Casa 8 faz leilão. Hoje e sábado, nos Jardins.

Raí é a estrela da abertura da Twins for Peace – hoje, no Shopping Cidade Jardim. Trazido por Dimitri Mussard e Fabio Justus.

Lidoka, ex-integrante da banda As Frenéticas, lança autobiografia. Hoje, na Livraria da Vila da Lorena.

Dani Cutait e Rodrigo Trussardi pilotam coquetel de apresentação de novidades à venda no site OQVestir. Hoje, na loja Poliform.

Tania Bulhões inaugura novo serviço de concierge, com brunch e exposição de vestidos Sandro Barros. Hoje, nos Jardins.

Dilma estava mais ríspida do que o habitual ontem pela manhã, de acordo com quem frequenta o gabinete. Consta que por causa do noticiário.