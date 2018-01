A biblioteca do Memorial da América Latina ganhou 255 livros do acervo de Hector Babenco, morto no ano passado. Selecionados pelas filhas do cineasta, Janka e Myra. E está no forno um projeto para digitalizar oito dos seus filmes, que serão restaurados

