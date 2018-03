A GE, em parceria com a Oscip Américas Amigas – dedicada ao combate do câncer de mama-, doará o primeiro mamógrafo Alpha ST fabricado na fábrica da GE Healthcare no Brasil.

O hospital escolhido para receber o equipamento foi o Santa Marcelina, de São Paulo, que atende cerca de 500 mulheres por mês – e que conta, hoje, com apenas um aparelho de mamografia.