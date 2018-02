O Real Madrid acordou. Em lugar de pagar os 45 milhões de euros da rescisão de Neymar e bater o pé para ter o craque agora, consta que o time começa a ver com bons olhos a opção-janeiro.

Para ajudar o Santos a tirar o título mundial do Barcelona, maior rival dos merengues, no torneio em dezembro.

