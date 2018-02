Em meia à sua aproximação de Dilma e Haddad, o PSD de Kassab começa a trabalhar seu “programa de nação” – documento que reúne as diretrizes do partido.

Militantes e simpatizantes serão divididos em 27 grupos, representando os 26 estados mais o DF. E Henrique Meirelles, Kátia Abreu, Ricardo Patah e Fábio Feldman coordenam os trabalhos.

O texto será conhecido no Congresso Nacional do PSD, em junho do ano que vem.