Alckmin fará intensiva campanha de rádio e TV até março para divulgar as obras de seu governo. A ideia é destacar, principalmente, as áreas de mobilidade, saneamento e saúde. No período, escolhido a dedo, o PT não terá propagandas nem inserções. O partido de Alexandre Padilhasó deve voltar à TV em maio.

#2014feelings 2

E o governador recebe hoje, no Bandeirantes, 68 deputados federais de sua base para café da manhã. À tarde, também na sede do governo paulista, reúne mais de 500 prefeitos para assinar convênios nas mais diversas áreas.