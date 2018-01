As primeiras atividades do Ano Cultural Qatar Brasil já foram confirmadas. Com previsão de muito intercâmbio de exposições de arte, cinema, fotografia, gastronomia e espetáculos de dança. A iniciativa é da Qatar Museums Authority.

