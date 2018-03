A minissérie A Muralha estreia no Canal Viva em março.

Donavon Frankenreiter canta no Studio Emme ao lado do seu ídolo do surfe: Tom Curren. Amanhã, na festa de dez anos da revista Alma Surf.

Jorge Kalil toma posse como diretor no Instituto Butantã. Sexta.

Cacau Hygino, ator de Insensato Coração, lança seu sétimo livro. Dedicado aos homens. Neste semestre.