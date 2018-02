O Morumbi é aí

Goldman e Kassab podem ter que convencer a Fifa a ressuscitar a ideia do Morumbi sediar os jogos da Copa em SP. Isso, caso queiram construir a linha Ouro do Metrô, que sairá do aeroporto de Congonhas e passará pelo estádio.

É que os moradores do Morumbi, contrários à construção do monotrilho, acharam brecha na lei e entrarão com ação civil pública contra o projeto. Como? Questionando o contrato entre a CEF e os governos do Estado e Municipal. Pois, segundo o Senado, essa verba está vinculada a obras para Copa 2014. E o Morumbi já foi vetado pela Fifa. O resultado da licitação de R$ 1,3 bilhão sai dia 18.