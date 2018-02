Pedro Assumpção escolheu trazer show do Eminem em São Paulo para debutar com sua GEO Eventos. Dia 5 de novembro, no Jockey.

Roberto Carlos encomendou terno de Ricardo Almeida. Para o show só para mulheres, em novembro, no Anhembi.

Juca Ferreira comparecerá hoje à entrega do prêmio O Melhor da Arquitetura 2010. No Memorial da América Latina.

Copacabana Club faz apresentação de indie hoje, na Gant Session. No Baretto.

Abre hoje, na Galeria Sergio Caribé, mostra de Antonio Hélio Cabral.

Daniella Liu Herzog inaugura, hoje, individual no DConcept.

Site novo de Vinicius de Moraes entra hoje no ar.

Confusão em Cumbica. Depois de tumulto em um voo da Gol, com destino ao Recife, a Polícia Federal foi acionada e chegou ao avião… uma hora depois. Explicação: muito trabalho para poucos agentes.