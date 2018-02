Márcio Fortes, ministro das Cidades, foi a reunião do PP, anteontem, de carro oficial. Já Marina Silva, que ainda é senadora, chegou de táxi no encontro do PV, quarta.

Fernando Lichti Barros lança Casé – Como Toca Esse Rapaz, no Centro Cultural Rio Verde. Terça.

Maria Antonia Civita apresenta, segunda, em sua casa, o projeto Verdescola no Sahy. Confirmaram presença Dado Castello Branco, Nórea de Vitto, Leonardo Junqueira, entre outros.

José Aníbal recebe para jantar, segunda. Comemora a vitória dos tucanos em SP.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Fasano inicia temporada de trufas brancas.

Ana Prata abre mostra na Marília Razuk. Quarta.

A Veuve Clicquot pilota noite Yelloween. Na Vila Leopoldina, dia 22. Dress code: halloween gala ou black-tie.

Marcio Kogan ganhou, ontem, o Grande Prêmio da Bienal de Design da Bélgica. Com a coleção de móveis Próteses e Enxertos.

Rubens Belfort Jr. e Marcela Cypel lançam livro, amanhã, em Chicago.

Equação curiosa rola na web: “Tropa 2 + Nosso Lar = capitão Renascimento”. Explicação? A quantidade de gente que morre em Tropa seria suficiente para montar Nosso Lar 2 e 3…”.