Muitos estranharam que os comentários apimentados feitos no Manhattan Connection, domingo, não foram reprisados pela GNT como de hábito. A assessoria da emissora justifica: o conteúdo estaria… desatualizado.

Rosangela Lyra trouxe, de Paris, pesquisa que colocou a Dior do Brasil em segundo lugar no mundo. Em atendimento e atmosfera visual.

Apresentada, ontem, no Reserva Cultural, a campanha da Unicef, feita pela Nova S/B, promete alarde. Sobre desigualdade e direito da criança.

A exposição Gregorio Gruber – Passeios abre, amanhã, no Lugar Pantemporâneo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mesmo com Dilma e Marina, as mulheres ainda são minoria na política. Das 54 vagas no Senado, só sete foram conquistadas pela ala feminina.