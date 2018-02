Michael Madsen, ator americano, desembarca hoje no Festival do Rio para divulgar o filme Federal, de Erik de Castro. O ator fez questão de passar seu aniversário, que é amanhã, na Cidade Maravilhosa junto com a mulher, Deanna.

Os irmãos Rogério e Ricardo Blat retomam parceria com o espetáculo O Amor É Lindo. Dia 8, no Teatro Cultura Artística Itaim.

Andrea Matarazzo comanda amanhã o Sábado Cultural no Jardim Botânico.

A mostra León Ferrari, um Artista de seu Tempo abre, amanhã, na Arte Aplicada.

Dilsa e John Doddrell, cônsul inglês em São Paulo, abrem sua casa para uma Noite de Jazz em prol da Associação de Apoio à Criança em Risco. Hoje.

É hoje o Spring Off da Dior no Hotel Regent Park.

Djavan faz show de seu novo CD Ária. Hoje e amanhã, no Credicard Hall.