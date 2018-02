O mercado até melhorou ontem depois do rebaixamento do Brasil pela Moody’s. É que ele já opera com o dólar refletindo uma possível perda do investment grade pelo País.

Para se ter uma ideia, em 1.º de janeiro de 2011, quando Dilma assumiu a Presidência, a moeda americana estava cotadaa R$ 1,67. Hoje ela est´qa quase batendo a casa dos R$ 3,50.

Mais que dobrou de preço.