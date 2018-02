10 anos depois

Às vésperas de completar dez anos de bons serviços prestados – mais precisamente, na terça-feira –, a Casa do Saber preparou comemoração especial. Mario Vitor Santos, Jair Ribeiro da Silva Neto, Luiz Felipe D’Ávila, Maria Fernanda Cândido, Ana Maria Diniz, Pierre Moreau e Celso Loducca prometem um dia inteiro dedicado às artes e à cultura, com direito a saraus de poesia, pocket shows e, claro, pequenas palestras. “Porque o sonho de uma Casa do Saber não seria possível sem a adesão entusiasmada de tantos grandes e exemplares professores, que acreditaram na iniciativa e a tomaram para si”, explica Mario Vitor. Tudo devidamente registrado em vídeo para ser visto e revisto no canal da instituição no YouTube – recentemente inaugurado, ele também faz parte dos festejos.

