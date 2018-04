Petista fala em ‘1 milhão de Lulas’ no dia 1.º de Maio

O pessoal do “Lula livre” já faz suas contas para… o 1.º de Maio. Num encontro do PT no sábado, em São Paulo, o economista e professor Juarez Guimarães exortou a militância a pôr “um milhão de Lulas” nas ruas, “neste 1.º de Maio mais importante das classes trabalhadoras brasileiras em toda a sua história”.

Mas, no final, ele mesmo perguntou: “Seremos capazes disso?”

Leia mais notas da coluna:

+ Uma ideia e câmera na mão ‘não significam um filme’, adverte cineasta

+ Rio busca recursos em SP para projeto cultural em Laranjeiras