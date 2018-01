1, 2, 3, testando

Michael Klein, ex-Casas Bahia, arrumou um jeito inusitado de experimentar o Gulfs-tream G550 de Eike Batista.

Voou com o jato para a Sardenha, non- stop, surpreendendo a mulher, Maria Alice.

A ideia de Klein é comprar o avião antes mesmo de negociar o preço. Ele quer pagar US$ 38 milhões, e Eike pede US$ 40 milhões. Um Gulfstream novo custa algo como US$ 50 milhões.

Vale registrar: o empresário já comprou um avião modelo Legacy, que também pertencia a Eike.