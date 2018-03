“EU NÃO NASCI PIANISTA”

Aos 63 anos, 30 de carreira, Arnaldo Cohen vai parar de fazer recitais: “Tenho muitos projetos para 2012. Um deles? Quero conhecer o Taiti”.

Ele veio do subúrbio do Rio de Janeiro e não foi educado para ser músico. Tanto que aproveitou esta entrevista para anunciar oficialmente: vai parar de tocar em recitais a partir do ano que vem. Arnaldo Cohen esteve recentemente no Brasil para uma série de concertos (dentre eles um em comemoração aos 80 anos de Paulo Maluf, na Sala São Paulo). E recebeu a coluna, ao lado da namorada, a também pianista Karina, poucos dias antes de ter a bagagem de mão furtada em Congonhas – episódio que, infelizmente, marcou sua estada.

Após 23 anos em Londres (é cidadão inglês), Cohen ganhou, em 2004, cátedra vitalícia na Escola de Música da Universidade de Indiana, nos EUA. O primeiro brasileiro a conseguir tal honraria. É lá que mora desde então, na pequena Bloomington, ensinando sua arte a mestrandos e doutorandos do mundo inteiro. Em 2012, quatro décadas depois de vencer o Concurso Internacional Busoni – que o levou aos mais renomados palcos do planeta –, ele quer descansar. “De mim mesmo”, explica. Vai tirar um ano sabático, para revisar partituras, escrever, amar, viajar.

A seguir, os melhores momentos da entrevista.

A sua família é musical?

Não, mas meus pais sempre enxergaram a música como parte fundamental da educação. Eles seguiam o lema “dar aos filhos a única coisa que não podem tirar deles, o saber”. Foi assim que o piano entrou no meu caminho. Quer dizer, na verdade, minha irmã é que ia aprender piano… eu ia aprender violino, porque violino é que é instrumento de homem. (risos) Mas eu enchi tanto a paciência, que minha mãe não teve outro jeito a não ser me deixar tocar piano também. Ela era ucraniana. Já a família do meu pai é da Pérsia. Foi para a Palestina e de lá para Manaus. Depois, para a Guanabara.

Para um músico, sua carreira começou muito tarde…

Meu pai queria o de sempre: médico, advogado, engenheiro. Eu queria fazer matemática aplicada. Meu pai me convenceu de que morreria de fome… (risos) Aí fui fazer engenharia na UFRJ. Aos 20 anos,estudava piano duas horas por semana – quando deveria estudar oito horas por dia.

E desde os 7 anos de idade…

(risos) Sim, eu era um amador. Fazia três cursos na UFRJ ao mesmo tempo: engenharia, piano e violino. (Arnaldo foi o único aluno, na história da universidade brasileira, a se formar com grau máximo nos dois instrumentos). Dormia três horas por noite. Até que, um dia, toquei numa masterclass do Jacques Klein (pianista cearense, 1930 -1982). Ele me avisou que eu não sabia nada (risos), mas que tinha os ingredientes para ser um bom pianista. Perguntei se me ensinava. Ele disse que sim. Eu: “De graça?” (risos) O persa falando… (risos) E ele, que era um quarto judeu: “Por quê?” (risos) Falei que não tinha dinheiro nem para comer, imagine para pagá-lo… Ele aceitou. Eu sou o que sou, hoje, por vários motivos que confluíram. Um dos mais importantes foi o Jacques Klein.

Como você se sustentava?

Tocando violino na orquestra do Teatro Municipal do Rio e dando aulas de matemática e física em colégios de segundo grau. No dia 1º de setembro de 1972, aconteceu o Concurso Internacional Busoni.

Que mudou a sua vida.

Vou comemorar muito, em 2012, os 40 anos dessa mudança. Porque eu comecei muito tarde, aos 24 anos, foi muito complicado. Mesmo assim, só em 1981 é que a minha carreira decolou. E por sorte também, quando substituí a grande Martha Argerich num recital em Amsterdã. Que gerou um certo movimento… um certo interesse, eu diria, por parte dos managers. Eles me disseram que, se eu quisesse, haveria uma série de concertos à minha espera no ano seguinte. Só que não podiam trabalhar comigo se eu continuasse morando no Brasil. Então, me mudei para Londres. Estava com 33 anos e achava, de verdade, que tocava muito mal (risos). A vida foi muito boa pra mim. Eu tive muita sorte. E quero retribuir um pouco. No ano que vem, por exemplo, quando eu completo meu jubileu (risos)… minhas bodas de… 40 anos são bodas de quê?

Acho que de rubi.

Bonito (risos). Enfim, em 2012 vai haver uma programação muito legal para comemorar essas quatro décadas desde o Busoni. Principalmente com jovens.

Você ficou na Inglaterra até 2004. Aí, deixou a metrópole londrina e foi morar na roça?

(risos) Pois é. Saí de Londres e fui para Bloomington, em Indiana. Mas, sabe de uma coisa? Foi o momento perfeito. Porque eu nunca acreditei no euro, não acredito na união do continente. Acredito nas pessoas. Cobra não faz amizade com lagarto. É preciso respeitar as diferenças, aprendi isso com a música. Depois do 11 de Setembro, decidi ser um pouco mais “egoísta”, fui atrás de paz.

E a vida em Bloomington?

É excelente. A maior escola de música dos EUA. Tem cinco orquestras, 600 pianos, produção de ópera própria. Hoje tenho cátedra vitalícia. É uma honra enorme. E sabe qual foi a única condição que eles me impuseram? Que meus alunos fossem felizes. Já imaginou? Sentirei falta… Vou tirar um ano sabático. Para me dedicar à produção intelectual, acadêmica. Vou revisar peças, quero escrever um pouco. Amar. Eu quero… ir ao Taiti (risos) Não nasci pianista. A música é um complemento. O resto é paisagem.

Em 1994, numa entrevista para o Jornal da Tarde, você disse que não gostava de ouvir suas gravações. Ainda não gosta?

Hoje em dia eu gosto um pouquinho mais, porque acho que estou tocando um pouquinho melhor (risos).

O Bruno Seidlhofer, professor em Viena, disse certa vez que ouvira um quarteto de Beethoven…

Ah, eu me lembro, essa história é ótima. Foi em 1981: Ele me disse: “Ouvi, ontem, uma peça de Beethoven como nunca mais vou ouvir na vida”. Perguntei: “Quem estava tocando?” E ele: “Eu estava lendo a partitura!” (risos) É o ideal.

Funciona com você?

Cada dia mais. Eu toco muito melhor na minha memória. Hoje, como professor, coloco isso em prática. Inclusive em piano mudo, para praticar. Porque a nota está ali. E ela soa no ouvido. Eu digo aos meus alunos logo na primeira aula: “Vocês precisam entender que técnica pianística é o que acontece quando vocês não tocam”. Os caras ficam perdidos! (risos).

Como é, para você, fazer mais sucesso fora do Brasil?

No começo da carreira, eu buscava o reconhecimento com o objetivo de preencher uma lacuna no meu ego, na minha insegurança. Só que eu não preciso do piano. Eu toco porque gosto! Música é linguagem, uma conexão.

Como você se “conecta” com o público?

O grande paradoxo da minha profissão é que, quanto mais eu me dissocio do público, mais posso dar a ele. É o contrário do político. Ele diz ao público o que o público quer ouvir. A partir do momento em que um músico faz isso, ele está acabado.

Você é inseguro antes de subir ao palco?

Muito! Está mentindo quem disser que não é.

Às vezes é culpa do piano?

(pensa) Acho que a culpa é sempre nossa! (risos) A gente precisa entender e aceitar a beleza da nossa imperfeição.

Vai continuar gravando?

As gravações serão exceções… Tive vontade de dizer que não… Eu me permito, com o álibi da idade, mudar de ideia. Se você me pergunta se estou com vontade de gravar agora, a resposta é “não”. Mas…

Você busca a liberdade.

Sempre. E liberdade, pra mim, é, sobretudo, a possibilidade de dizer “não”. Porque a vida é estatística. Daqui a cinco mil anos, nós seremos os fósseis sendo estudados. Olha, eu nunca tomei nada por subentendido na vida. Sempre tive de lutar muito por tudo que consegui. Até hoje. Acho que estou chegando num momento… Eu vou parar de tocar em recitais, a partir do ano que vem. Ao vivo, só com orquestra. Vai ser uma nova fase da minha vida. Tenho muitos projetos, sabe? No dia em que me aposentar, vou ser o homem mais ocupado do mundo. (risos)

Dias depois da entrevista, Arnaldo teve a bagagem de mão furtada no balcão VIP de check-in em Congonhas. A coluna quis saber se o episódio mudara algo em suas impressões sobre o Brasil:

Noves fora a violência sofrida durante o check-in em um dos mais importantes aeroportos brasileiros, aliada à perda de um trabalho de anos na revisão de uma partitura, os números são a melhor expressão da minha percepção e sentimento sobre o Brasil. Enquanto somos a sétima economia do mundo, ocupamos o 53º lugar no quesito educação. Logo atrás da Colômbia.

/DANIEL JAPIASSU