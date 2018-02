Guilherme Afif, que acaba de assumir a presidência do Conselho de Parcerias Público-Privadas do Estado, recebeu missão de Alckmin para acelerar a ampliação da Tamoios, o Porto de São Sebastião e a construção da linha 17 do Metrô.

Questionado se a volta à administração é sinal de aproximação entre PSDB e PSD, o vice do Estado desconversa: “Minha ex-secretaria é do DEM. Essa escolha, agora, é pessoal”.