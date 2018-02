Eram 38 garotas e um contrato de R$ 150 mil por 48 meses. A final do Elite Model Look Brasil 2010 – evento responsável pela revelação de Gisele Bündchen – escolheu ontem a gaúcha Camila Peruzzo, de Nova Bassano, para integrar seu casting. A jovem de 14 anos vai representar o Brasil na final internacional na China. Ganhou por quê? “Tooooodas as gurias aqui são lindas, talvez meu jeito diferente de andar”, concluiu.

Na estreia do Espaço Villa-Lobos, participantes de 14 a 19 anos se enfrentaram no concurso que durou cinco horas. No backstage, cabeleireiros pilotavam o babyliss e a chapinha, assistindo às meninas devorarem alimentos “pesados” como… uvas. “Bananas elas não comem por causa do batom”, justifica uma produtora. E dá-lhe água.

Marina Alves, 1,76 m, reclamava contrariada: “Escolhi um sapato de salto maior, pus num cantinho e alguém roubou!”. Naiara Travaglia lia O Caçador de Pipas. Pensativa, com a palestra oferecida pela agência, disparou: “Eles disseram que se um avião cheio de modelos cair, ninguém vai sentir falta. E é verdade, né?”.

Cássio Reis, apresentador da noite, evocou lugar comum: “Só uma vai ganhar mas pensem que muitas gostariam de estar aqui”. Bastante “animado” ao lado de Talytha Pugliesi e Carol Bittencourt, também abusou de trocadilhos: “Começa agora o desfile das candidatas. Que vença a mais gata”.

O DJ aumentou o som e a primeira aspirante a modelo empacou. A de trás deu empurrãozinho e ela foi. Outras tropeçaram e houve até quem caísse na passarela. Essa ganhou beijinho de Reis. Fim de festa, papais e mamães correram para consolar suas crias. O que mais se ouvia era: “Não se preocupe, filha, você ainda chega lá”.

PAULA BONELLI