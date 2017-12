Direto da Fonte

Promotor pede que Temer reconsidere indulto natalino

O Instituto Não Aceito Corrupção pediu ontem formalmente que o presidente reconsidere as normas sobre o indulto de Natal, consideradas pelos procuradores como muito generosas. O promotor Roberto Livianu, do instituto, solicita em especial que o presidente “exclua do benefício os crimes do colarinho branco, para que a decisão se sintonize com o anseio da